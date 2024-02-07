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Глава МИД Латвии признал, что странам НАТО никто не угрожает

Глава МИД Латвии Кариньш: сейчас нет прямой угрозы ни для одной страны НАТО

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Global Look Press

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что на данный момент не видит прямой военной угрозы ни для одной из стран-членов НАТО. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.

«Сейчас я не вижу прямой военной угрозы ни для одной страны НАТО, и есть много аргументов, которые говорят о том, что такой сценарий очень трудно представить», — считает Кариньш.

В то же время он подчеркнул, что подобный сценарий не попытаются реализовать.

«Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и политики четко видели, что европейское направление бесперспективно», — заявил глава МИД Латвии.

До этого замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что политикам Запада стоит перестать врать избирателям о готовности к войне с Россией, поскольку начало такого конфликта будет означать конец света.

По словам Медведева, в настоящее время западные политики все чаще говорят о возможном конфликте с РФ, пытаясь оправдать в глазах электората огромные траты на поддержку Украины. При этом, говорит замглавы Совбеза, они врут гражданам, поскольку война с Россией слабо будет напоминать СВО.

Медведев пояснил: НАТО обладает значительно большими ресурсами по сравнению с Россией, поэтому последняя не станет даже пытаться воевать с альянсом в окопах.

Ранее в Китае обвинили НАТО во втягивании России и КНР в мировую войну.

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