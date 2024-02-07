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Стало известно о страхе США из-за военного сотрудничества России и Ирана

GN: усиливающееся военное сотрудничество России и Ирана пугает Вашингтон

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

США не хотят искать компромисс в отношениях с Россией и Китаем, продолжая курс на глобальное доминирование в международной политике, однако военное сотрудничество Москвы и Тегерана может помешать планам Вашингтона. Об этом пишет обозреватель хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер.

Как следует из текста, неудача в курсе на глобальное доминирование может привести к непредсказуемым последствиям в первую очередь для Соединенных Штатов.

Так, по мнению журналиста, Вашингтон столкнется с проблемами, если его главные соперники – Россия и Китай – решатся «пойти на все». Россия сейчас намного ближе к этому пути, поскольку уже противостоит Западу, ведя СВО, отмечается в материале.

Если с началом военного конфликта на Украине планы Запада выглядели многообещающими, то сейчас боевые действия стали проблемой для Вашингтона, пишет Метер. Кроме того, теперь США столкнулись с кризисом на Ближнем Востоке, говорится в тексте.

В материале со ссылкой на аналитиков отмечается, что Россия к 2025 году может нарастить военное сотрудничество с Ираном, а также начать наступление на Украине, что станет вызовом для США. А в случае, если в Белый дом вернется Дональд Трамп, то его ненависть к Ирану только усугубит ситуацию, подытоживает автор.

Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения.

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