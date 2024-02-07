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Палестинские ополченцы назвали условия для перемирия с Израилем

«Исламский джихад»*: палестинцы не примут перемирие без выхода ВС Израиля из Газы

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Ronen Zvulun/Reuters

Представитель движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России) Исмаил Сандави заявил, что палестинцы не примут предложение о перемирии с Израилем до тех пор, пока войска этой страны находятся в секторе Газа, и анклав не будет восстановлен. Его слова приводит РИА Новости.

Сандави подчеркнул, что перемирие должно быть всеобъемлющим и постоянным, Израиль должен дать на это гарантии. Кроме того, палестинское сопротивление требует провести обмен заключенными.

По словам представителя «Исламского джихада», гарантами соглашения для Израиля и группировок Палестины станут страны, которые участвовали во встрече в Париже, где были согласованы основы новой сделки по обмену заключенными и пленными.

В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников, уведенных боевиками ХАМАС в секторе Газа.

ХАМАС передал Катару и Египту ответ на предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной.

Ранее глава Генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.

*   организация запрещена в России
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