Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно о переговорах ЕС с третьими странами по поставкам снарядов Украине

МИД Чехии: Евросоюз ведет диалог с третьими странами по покупке снарядов Киеву

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предположил, что ряд стран Европейского союза (ЕС) уже начали вести переговоры с государствами вне блока о покупке боеприпасов для Украины. В то же время он отметил, что на данный момент в политическом объединении нет единого подхода в этом вопросе, передает РИА Новости.

«Я думаю, разные страны занимаются этим, но у нас нет [единого] европейского подхода. Идея состоит в том, чтобы был европейский подход на базе ЕС», — сказал Липавский.

Комментируя обещанный Евросоюзом миллион боеприпасов для ВСУ он подчеркнул, что считает подобные намерения положительными, однако странам-членам ЕС стоит здраво оценивать свои возможности в военном производстве.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует сделать Вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей.

По ее словам, смотря в будущее, необходимо рассматривать такую возможность.

В этот же день фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на €50 млрд в марте этого года.

Ранее Украина предупредила Запад о критическом дефиците боеприпасов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами