Стало известно о переговорах ЕС с третьими странами по поставкам снарядов Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предположил, что ряд стран Европейского союза (ЕС) уже начали вести переговоры с государствами вне блока о покупке боеприпасов для Украины. В то же время он отметил, что на данный момент в политическом объединении нет единого подхода в этом вопросе, передает РИА Новости.

«Я думаю, разные страны занимаются этим, но у нас нет [единого] европейского подхода. Идея состоит в том, чтобы был европейский подход на базе ЕС», — сказал Липавский.

Комментируя обещанный Евросоюзом миллион боеприпасов для ВСУ он подчеркнул, что считает подобные намерения положительными, однако странам-членам ЕС стоит здраво оценивать свои возможности в военном производстве.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует сделать Вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей.

По ее словам, смотря в будущее, необходимо рассматривать такую возможность.

В этот же день фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на €50 млрд в марте этого года.

Ранее Украина предупредила Запад о критическом дефиците боеприпасов.