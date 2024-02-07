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Украинский министр по делам ветеранов отправлена в отставку

Верховная рада Украины приняла отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

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Министерство по делам ветеранов Украины

На Украине решением Верховной рады отправлена в отставку министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua».

«Верховная рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной. А профильный комитет по вопросам соцполитики отметил неудовлетворительную работу министерства», — говорится в публикации.

Издание цитирует слова депутата Рады Ярослава Железняка, который рассказал, что при обсуждении отставки «все выступающие, как от власти, так и оппозиции, разносили в выступлениях министра».

Сама Лапутина для объяснений в парламент не явилась.

5 февраля стало известно, что Лапутина подала в отставку по собственному желанию.

Она возглавляла министерство с 2020 года. Имеет звание генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ). О причинах отставки не сообщалось, однако работа возглавляемого ей ведомства не раз подвергалась критике.

Ранее эксперт объяснил, почему Зеленскому нужна именно добровольная отставка Залужного.

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