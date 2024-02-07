Дания намерена предоставить больше информации по ЧП на «Северных потоках»

Датская полиция заявила, что продолжает расследование дела о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», в ближайшее время ожидает предоставить больше информации по чрезвычайному происшествию. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Она (полиция Дании. – прим. ред.) ожидает предоставить больше информации по этому вопросу «в течение короткого времени», — говорится в сообщении агентства.

До этого сообщалось, что прокуратура Швеции установила, что дело о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не относится к юрисдикции страны, материалы по делу переданы ФРГ, которая расследование продолжает.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее Россия увеличила поставки трубопроводного газа в Европу в 1,4 раза.