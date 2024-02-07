Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили идею заключения брака с погибшим бойцом СВО задним числом

Песков назвал «сложной субстанцией» тему оформления брака с погибшим бойцом СВО

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами назвал «сложной субстанцией» проект законопроекта, который может юридически признать брак между погибшим участником специальной военной операции и его гражданской супругой.

«Я не располагаю никакой информацией об этом законопроекте. Здесь я ничего не могу сказать», — отказался от комментариев представитель Кремля.

На сегодняшний день проект законопроекта размещен в базе данных Государственной думы. Он подразумевает, что гражданские жены получат право установить факт состояния в брачных отношениях с погибшим участником спецоперации. Предусматривается, что признание брака через суд в порядке особого производства можно получить, если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет или не менее одного года при наличии общего ребенка. Таким образом, считают в Госдуме, можно защитить интересы членов фактической семьи погибшего во время специальной военной операции. Женщина, проживающая с таким мужчиной, получит права на наследство и льготы. Этот вопрос поднимался во время встречи президента России Владимира Путина с семьями бойцов спецоперации.

До этого Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявлял, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому вдовы участников специальной военной операции (СВО) смогут рассчитывать на льготы, даже если не состояли с ними в официальном браке.

Ранее правительство РФ поддержало запрет на увольнения вдов участников СВО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами