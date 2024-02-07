В Кремле оценили идею заключения брака с погибшим бойцом СВО задним числом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами назвал «сложной субстанцией» проект законопроекта, который может юридически признать брак между погибшим участником специальной военной операции и его гражданской супругой.

«Я не располагаю никакой информацией об этом законопроекте. Здесь я ничего не могу сказать», — отказался от комментариев представитель Кремля.

На сегодняшний день проект законопроекта размещен в базе данных Государственной думы. Он подразумевает, что гражданские жены получат право установить факт состояния в брачных отношениях с погибшим участником спецоперации. Предусматривается, что признание брака через суд в порядке особого производства можно получить, если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет или не менее одного года при наличии общего ребенка. Таким образом, считают в Госдуме, можно защитить интересы членов фактической семьи погибшего во время специальной военной операции. Женщина, проживающая с таким мужчиной, получит права на наследство и льготы. Этот вопрос поднимался во время встречи президента России Владимира Путина с семьями бойцов спецоперации.

До этого Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявлял, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому вдовы участников специальной военной операции (СВО) смогут рассчитывать на льготы, даже если не состояли с ними в официальном браке.

Ранее правительство РФ поддержало запрет на увольнения вдов участников СВО.