СМИ сообщили о планах Зеленского посетить Германию на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен приехать в Германию в конце следующей недели для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля. Об этом сообщает газета Tagesspiegel, ссылаясь на источники.

При этом издание отмечает, что программа визита и точный график пока держатся под секретом по соображениям безопасности. Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген не подтвердил Tagesspiegel участие украинского лидера в форуме, однако подчеркнул, что организаторы конференции стараются обеспечить присутствие президента Украины.

«Приглашение Зеленскому было ясно выражено», — сказал он.

В мае 2023 года Зеленский впервые посетил Германию после начала специальной военной операции. В Берлине он встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

До этого Зеленский сообщил, что побывал на участке фронта в районе Работино.

Ранее Зеленский посетил Купянск.