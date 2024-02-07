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Бывший агент британской разведки раскрыл, что случится с Украиной

Экс-агент британской разведки Крук: Россия дала понять, что Украина капитулирует

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший агент британской разведки Аластер Крук заявил, что Россия дала ясно понять перспективу неизбежной капитуляции Украины. Об этом он сообщил в интервью You Tube-каналу Judging Freedom.

«Вопрос состоит в том, что будет ли в Киеве принято решение о капитуляции, это сложно при Зеленском, или Россия будет продолжать, пока у них (у властей Украины. – прим. ред.) не будет иного варианта, кроме как капитулировать. Путин дал это понять очень ясно», — заявил Крук.

Он подчеркнул, что результат военного конфликта между Россией и Украиной является уже предопределенным, поскольку ВС РФ продвигаются вперед.

До этого немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке признал, что солдаты украинской армии боятся нового контрнаступления летом 2024 года, поскольку помнят о результатах провального наступления летом 2023 года.

Ранее в США заявили, что ВСУ отдали инициативу российским силам.

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