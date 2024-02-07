Пескову напомнили слова Такера Карлсона о «вторжении» России на Украину

Журналисты в ходе брифинга напомнили пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, что американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявлял в эфире о «вторжении» российских войск на Украину в феврале 2022 года.

«Я не являюсь пресс-секретарем Карлсона, не хотел бы им быть. Я пресс-секретарь [президента РФ Владимира] Путина», — ответил Песков на вопрос, изменил ли Карлсон свое мнение.

Бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон приехал в Россию в начале февраля, он не анонсировал свою поездку заранее и не раскрывал ее цели. Ряд СМИ предположил, что журналист планирует взять интервью у президента РФ Владимира Путина. 6 февраля сам Карлсон подтвердил эти слухи, уточнив, что самостоятельно оплатил путешествие в Москву, без поддержки властей или иных групп. Он пообещал, что все желающие смогут посмотреть интервью с российским президентом бесплатно на его сайте в версии без монтажа.

Ранее Карлсон заявил, что не чувствует вину за интервью с Путиным.