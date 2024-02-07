В Кремле прокомментировали завершение расследования ЧП на «Северных потоках»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал решение шведских властей завершить расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

На вопрос журналиста, есть ли шанс, что власти ФРГ установят виновных в подрыве газопроводов, Песков выразил надежду, что Берлин скрупулезно подойдет к расследованию.

«Германия ... потеряла важные активы (в результате диверсии на газопроводах. — «Газета.Ru»). Там были германские фирмы, которые принимали участие, были операторами труб, которые были взорваны в результате диверсии. Было опубликовано много данных о том, кто может стоять за этим.<...> Нужно смотреть, как Германия к этому отнесется, ведь это страна, много потерявшая. Страдают налогоплательщики, фирмы. Интересно, насколько скрупулезно [ФРГ] подойдет к расследованию», — поделился Песков.

Он добавил, что России отказывали в предоставлении информации о ходе расследования диверсии на газопроводах и отказывают до сих пор. По словам Пескова, Кремль будет следить, как и где далее будут проводиться следственные мероприятия.

До этого прокуратура Швеции установила, что дело о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не относится к юрисдикции страны, материалы по делу переданы ФРГ, которая расследование продолжает.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».