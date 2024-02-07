Боррель начал свое выступление в Раде

Глава евродипломатии Жозеп Боррель выступает в Верховной раде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

«В Раде выступает Жозеп Баррель. Это его шестой визит на Украину», — написал он.

Накануне Боррель на своей странице в соцсети X опубликовал фотографию из бомбоубежища в Киеве, куда он приехал накануне.

О том, что дипломат собирается посетить Украину, он сам сообщил 5 февраля, когда находился в Варшаве. Тогда Боррель призвал страны — члены Евросоюза отказаться от поставок своих вооружений в третьи страны ради обеспечения Киева техникой и боеприпасами.

По его словам, на сегодняшний день значительная часть европейского оружия экспортируется в третьи государства. Однако, по мнению Борреля, эти державы могут какое-то время обойтись без соответствующих поставок, так как не ведут боевые действия.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.