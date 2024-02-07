Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Боррель начал свое выступление в Раде

Глава евродипломатии Боррель выступает в Верховной раде

close
100%
yzheleznyak/Telegram

Глава евродипломатии Жозеп Боррель выступает в Верховной раде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

«В Раде выступает Жозеп Баррель. Это его шестой визит на Украину», — написал он.

Накануне Боррель на своей странице в соцсети X опубликовал фотографию из бомбоубежища в Киеве, куда он приехал накануне.

О том, что дипломат собирается посетить Украину, он сам сообщил 5 февраля, когда находился в Варшаве. Тогда Боррель призвал страны — члены Евросоюза отказаться от поставок своих вооружений в третьи страны ради обеспечения Киева техникой и боеприпасами.

По его словам, на сегодняшний день значительная часть европейского оружия экспортируется в третьи государства. Однако, по мнению Борреля, эти державы могут какое-то время обойтись без соответствующих поставок, так как не ведут боевые действия.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами