Шеф Пентагона даст показания о своей госпитализации

Глава Пентагона Ллойд Остин 29 февраля появится на слушаниях в палате представителей США для того, чтобы ответить на вопросы о своей госпитализации в начале января и сокрытии этого факта. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на представителя ВС США Джастина Трипати.

«Министр обороны Ллойд Остин появится на слушаниях палаты представителей по делам вооруженных сил в этом месяце, чтобы ответить на вопросы по поводу решения скрыть свою недавнюю госпитализацию от высокопоставленных чиновников национальной безопасности. По словам представителя Вооруженных сил Джастина Трипати, глава Пентагона согласился дать показания 29 февраля», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, некоторые республиканцы утверждают, что Остину следует уйти в отставку из-за сокрытия госпитализации главы Пентагона на фоне осложнений после предыдущей операции по лечению рака простаты.

До этого Остин признал, что поступил неправильно, не проинформировав высшее руководство страны и американскую общественность по поводу рака простаты и госпитализации, а также принес свои извинения.

Ранее главы НАТО и Пентагона обсудили наращивание оборонного производства.