Боррель встретил утро в бомбоубежище Киева

Глава евродипломатии Жозеп Боррель опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве, куда он приехал накануне. Он разместил его на своей странице в соцсети X.

«Начинаю утро в убежище, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это повседневная реальность храброго украинского народа», — заявил Боррель.

О том, что дипломат собирается посетить Украину, он сам рассказал 5 февраля, когда находился в Варшаве. Тогда Боррель призвал страны — члены Европейского союза (ЕС) отказаться от поставок своих вооружений в третьи страны ради обеспечения Киева техникой и боеприпасами.

По его словам, в настоящее время значительная часть европейского оружия экспортируется в третьи государства. Однако, по мнению Борреля, эти державы могут какое-то время обойтись без соответствующих поставок, так как не ведут боевые действия.

Ранее Боррель раскрыл подробности о новом пакете санкций против РФ.