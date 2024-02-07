В Японии заявили о желании мира с Россией

Япония стремится к заключению мирного договора с РФ, в Токио считают отсутствие соответствующего официального документа прискорбным фактом. Об этом заявил глава японского кабмина Фумио Кисида, его слова приводит ТАСС.

«Правительство (Японии — Прим. ред.)… твердо привержено решению территориального вопроса и заключению мирного договора», — заявил Кисида.

Премьер Японии назвал прискорбным тот факт, что спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны Москва и Токио не подписали мирный договор. При этом он отметил, что вопрос о «северных территориях» остается нерешенным (Япония претендует на острова на Курилах Итуруп, Кунашир, Шикотан и другие мелкие необитаемые острова).

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Российская Федерация будет жестко реагировать с помощью всех доступных ей средств на любые новые выпады со стороны Японии.

7 февраля в Токио открылся ежегодный «Всеяпонский съезд с требованием возврата северных территорий».

Ранее Медведев заявил о планах по размещению нового оружия на Курилах.