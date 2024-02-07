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В НАТО пожаловались на проблемы внутри альянса

РИА Новости: у НАТО есть ряд серьезных проблем на фоне заявлений о войне с РФ

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Global Look Press

НАТО имеет ряд проблем, которые не позволят Западу «воевать с Россией», в частности, они наблюдаются на британском флоте и в сухопутных войсках Германии и США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проходящие в эти дни в Европе учения НАТО Steadfast Defender — крупнейшие со времен холодной войны… быстро выяснилось, что не все так замечательно», — подчеркивает издание.

Отмечается, что британский корабль Queen Elizabeth не сможет принять участие в продолжающихся учениях НАТО из-за технических проблем, а его место займет HMS Prince of Wales того же класса кораблей.

Кроме того, подчеркивается, что британский эсминец Diamond также не может выполнять боевые задачи на юге Красного моря против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

В Германии растет число отказников на фоне продолжающихся боевых действий на Украине. Их количество в 2022 году выросло в пять раз — с 201 до более 900 тысяч человек, напоминает издание.

Тем временем в США планы увеличить производство боеприпасов в пять раз находятся под вопросом, поскольку оказалось, что в стране не хватает промышленных мощностей для того, чтобы достигнуть этой цели. Кроме того, как отмечает издание, в США заявляли о нехватке более 41 тысячи военнослужащих в армии.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша должна быть готова к любому сценарию, если говорить о возможной войне с Россией.

Ранее эксперты назвали последствия противостояния США и Ирана.

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