В США рассказали, помогут ли Киеву выделенные ЕС €50 млрд

Выделенные Европейским Союзом €50 млрд Украине являются «ничем» для растущих потребностей киевского режима, Европа сталкивается с неприятной для себя реальностью, что ей необходимо будет оказывать помощь Киеву гораздо дольше. Об этом пишет американская газета Politico.

«50 миллиардов евро, выделенные ЕС для Украины, — это, по сути, ничто… Поскольку финансовые потребности страны растут с каждым днем, а ее неразрешимая война с Россией затягивается на третий год, Запад — и Европа в частности — сталкиваются с неприятной правдой о том, что они будут на крючке гораздо дольше», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в ЕС рассчитывали на существенный вклад США «в поддержании системы жизнеобеспечения Украины». Однако неспособность президента США Джо Байдена «протолкнуть» через конгресс пакет военной помощи в размере $60 млрд «оставляет опустошенную войной страну в беде прямо сейчас».

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз планирует сделать Вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей.

Ранее в ЕС предупредили, что без помощи ЕС Киеву придется воевать водными пистолетами.