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Названы последствия интервью Путина Такеру Карлсону для США

NYT: интервью Путина Карлсону обострит политические разногласия в США

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AP/РИА Новости

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону может вызвать политические разногласия внутри США по поводу дальнейшей стратегии государства в отношении Украины. Об этом сообщает газета New York Times.

«Интервью может разжечь политические разногласия по поводу Украины внутри Соединенных Штатов, особенно если господин Путин даст понять, что он готов к прекращению войны путем переговоров», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Карлсон, как и экс-президент США Дональд Трамп, скептически относится к дальнейшей американской поддержке Украины. Кроме того, как пишет газета, он поддерживает усилия Путина позиционировать себя как «глобального знаменосца» традиционных ценностей.

До этого Карлсон утверждал, что решил взять интервью у Путина, так как жители США ничего не знают о ситуации в РФ и на Украине.

Ранее Карлсон заявил, что намерен добиваться интервью с Зеленским.

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