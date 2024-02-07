Такер Карлсон заявил, что не чувствует вину за интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не считает себя виноватым перед США за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РЕН ТВ.

Журналист задался вопросом, почему он должен чувствовать вину, будто предал свою родину.

«Я люблю Америку», — сказал Карлсон.

Бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон приехал в Россию в начале февраля, он не анонсировал свою поездку заранее и не раскрывал ее цели. Ряд СМИ предположил, что журналист планирует взять интервью у президента РФ Владимира Путина. 6 февраля сам Карлсон подтвердил эти слухи, уточнив, что самостоятельно оплатил путешествие в Москву, без поддержки властей или иных групп. Он пообещал, что все желающие смогут посмотреть интервью с российским президентом бесплатно на его сайте в версии без монтажа.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».