Глава отдела украинского агентства раскритиковала слабые санкции против РФ

Глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская осталась недовольна 13-м пакетом санкций против России, который сейчас разрабатывает Евросоюз. Об этом она сказала в беседе с изданием EUobserver.

По ее мнению, новые меры недостаточно эффективные.

До этого газета Politico со ссылкой на дипломатов писала, что новый, 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России будет по большей части «символическим». По информации издания, в рамках нового пакета расширят санкционные списки, а также большему числу компаний запретят экспортировать товары двойного назначения.

Тем временем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что необходимо отменить санкции Франции против России, чтобы вернуть доступ к дешевому газу.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.