Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Глава отдела украинского агентства раскритиковала слабые санкции против РФ

Представитель НАПК Украины Загребельская назвала антироссийские санкции слабыми

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская осталась недовольна 13-м пакетом санкций против России, который сейчас разрабатывает Евросоюз. Об этом она сказала в беседе с изданием EUobserver.

По ее мнению, новые меры недостаточно эффективные.

До этого газета Politico со ссылкой на дипломатов писала, что новый, 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России будет по большей части «символическим». По информации издания, в рамках нового пакета расширят санкционные списки, а также большему числу компаний запретят экспортировать товары двойного назначения.

Тем временем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что необходимо отменить санкции Франции против России, чтобы вернуть доступ к дешевому газу.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами