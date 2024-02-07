Российский посол предупредил о последствиях для США при конфликте с КНДР

Понимая то, что КНДР может дать мощный ответ на атаки США, в Вашингтоне остерегаются действий против Пхеньяна. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.

Российский дипломат напомнил о том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, в частности, вооруженные силы США бьют по хуситам в Йемене.

«Если что-то и может удержать Вашингтон от подобных шагов в отношении КНДР, так это понимание... что в ответ будет нанесен такой удар возмездия, что никому мало не покажется», — сказал Мацегора.

По словам посла, у хуситов и других сил на Ближнем Востоке, ведущих борьбу против США и их союзников, подобных возможностей нет, и американские политики и военные этим «безнаказанно пользуются».

Также российский посол заявил, что КНДР не хочет начала вооруженного конфликта, и ответственность за такое развитие событий целиком и полностью ляжет на США.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».