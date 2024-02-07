В МИД РФ обвинили Финляндию в попытке избежать диалога пограничных служб

Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны РФ угрозы для безопасности страны и уклоняются от прямого диалога пограничных служб. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Хельсинки заявили о том, что они не могут открыть границу с Россией. На это Захарова ответила, что такие высказывания не новы и продиктованы политизированным подходом властей Финляндии к вопросам обеспечения функционирования совместной границы.

По мнению Захаровой, такие шаги можно приравнять к действиям времен холодной войны и возведением разделительных линий. Представитель МИД отметила, что дальнейшая ответственность за это решение полностью лежит на финских властях.

Накануне министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что открыть пропускные пункты на границе с Россией пока невозможно. По словам министра, решение финских властей в первую очередь направлено на укрепление национальной и гражданской безопасности.

Ранее в МИД России вызвали временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии.