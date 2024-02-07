Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ обвинили Финляндию в попытке избежать диалога пограничных служб

Захарова заявила, что Финляндия уклоняется от прямого диалога пограничных служб

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны РФ угрозы для безопасности страны и уклоняются от прямого диалога пограничных служб. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Хельсинки заявили о том, что они не могут открыть границу с Россией. На это Захарова ответила, что такие высказывания не новы и продиктованы политизированным подходом властей Финляндии к вопросам обеспечения функционирования совместной границы.

По мнению Захаровой, такие шаги можно приравнять к действиям времен холодной войны и возведением разделительных линий. Представитель МИД отметила, что дальнейшая ответственность за это решение полностью лежит на финских властях.

Накануне министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что открыть пропускные пункты на границе с Россией пока невозможно. По словам министра, решение финских властей в первую очередь направлено на укрепление национальной и гражданской безопасности.

Ранее в МИД России вызвали временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами