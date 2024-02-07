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В конгрессе США отказались поддержать проект о помощи Израилю без Украины

Reuters: палата представителей США отклонила проект о помощи Израилю без Украины

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Depositphotos

Палата представителей США отклонила законопроект конгрессменов-республиканцев о выделении $17,6 млрд на помощь Израилю, так как в документ не было включено финансирование Украины. Об этом сообщает Reuters.

В материале отмечается, что против инициативы высказались 180 из 250 участвовавших в голосовании парламентариев. Для принятия законопроекта его должны были одобрить две трети членов нижней палаты американского конгресса.

При этом, по данным агентства, противники документа посчитали его «политической уловкой республиканцев». Они заподозрили авторов инициативы в попытке отвлечь внимание от их нежелания согласовывать законопроект сената США о выделении $118,28 млрд на охрану государственной границы и помощь Израилю, Украине и азиатским союзникам.

В свою очередь, сторонники документа отвергли обвинения в желании совершить «политический трюк». По их мнению, сейчас Вашингтону важно быстро оказать поддержку именно еврейскому государству.

До этого лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер заявил, что голосование по пакетному законопроекту о помощи Израилю и Украине пройдет 7 февраля. Как он сказал, мероприятие состоится даже на фоне противодействия со стороны парламентариев от Республиканской партии.

Ранее в Белом доме отказались комментировать наличие «плана Б» на случай провала законопроекта о финансировании Украины.

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