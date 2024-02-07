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Белый дом опроверг сообщения о попытках помешать интервью Карлсона с Путиным

В Белом доме заявили, что не пытались помешать Карлсону взять интервью у Путина

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Yuri Gripas/Global Look Press

Заявление американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации президента США Джо Байдена помешать ему взять интервью у российского лидера Владимира Путина не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

В ходе брифинга журналисты попросили ее прокомментировать недавнее высказывание бывшего ведущего телеканала Fox News. По словам Карлсона, американское руководство хотело предотвратить его встречу с Путиным.

«Абсолютно нет», — отметила Жан-Пьер.

6 февраля экс-ведущий телеканала Fox News опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) видеообращение, в котором рассказал о планах взять интервью у президента РФ. Карлсон пояснил, что прилетел в Москву ради беседы с главой государства.

Ролик был сделан на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя. При этом журналист объяснил свое желание встретиться с российским лидером. Как он сказал, большинство граждан США даже спустя два года после начала боевых действий пребывают в неведении относительно ситуации в РФ и на Украине.

Ранее Карлсон заявил о желании взять интервью у Зеленского.

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