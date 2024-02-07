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Движение ХАМАС внесло правки в предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем

ХАМАС внес правки в предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Гази Хамад заявил, что внесло правки в предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем, касающиеся деталей по прекращению огня и выводу войск. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости.

Хамад отметил, что ХАМАС в своем ответе на предложение представителей Израиля, США, Египта и Катара о поэтапном освобождении заложников в секторе Газа внес правки и детализировал некоторые моменты. Палестинская сторона хочет, чтобы эти соглашения привели к понятным срокам прекращения огня, выводу израильских войск из сектора Газа, обмену пленными и восстановлению анклава.

По словам Хамада, Израиль пока не определил свою позицию и не дал ответа, так как имеются значительные разногласия в израильском правительстве.

Ранее движение ХАМАС подтвердило, что передало Катару и Египту ответ по рамочному соглашению с Израилем.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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