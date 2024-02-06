Блинкен заявил, что длительная пауза в боях является оптимальным решением для Газы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал продолжительную паузу в боевых действиях оптимальным решением для сектора Газа, при этом не упомянув о постоянном прекращении огня. Об этом он заявил на пресс-конференции в Катаре, сообщает РИА Новости.

По словам Блинкена, продолжительная пауза в боевых действиях является наилучшим путем для движения вперед. Она сулит перспективы продолжительного затишья, освобождения заложников, дополнительной помощи. Поэтому, отметил госсекретарь, необходимо сфокусироваться на этом. Такая пауза — в общих интересах всех сторон конфликта.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ответ палестинского движения ХАМАС на предложение о заключении новой сделки с израильскими властями кажется «немного чрезмерным».

До этого премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что страна получила ответ от палестинского движения ХАМАС на согласованное в Париже и одобренное Израилем предложение посредников о временном перемирии в секторе Газа и освобождении палестинских заключенных взамен на поэтапное освобождение израильских заложников.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.