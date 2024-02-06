Мечта украинского президента Владимира Зеленского «выпить кофе на набережной Ялты» — это его личная проблема, так как военнослужащие страны не обещали ему взять Крым под свой контроль. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, давший интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».

По словам эксперта, в определенные периоды боевых действий украинские солдаты так и не смогли воплотить в жизнь «прихоти» главы государства. В первую очередь речь идет о желаниях, которые Зеленский придумал себе сам.

«Военные ничего не обещали, что касается там суперуспешного наступления, взятия Крыма, как он об этом мечтал, попить кофе на набережной в Ялте», — подчеркнул отставной генерал.

Кроме того, он прокомментировал информацию о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как сказал Кривонос, в настоящее время замена военачальника на другого человека нецелесообразна. Такое развитие событий может привести к дестабилизации ситуации в рядах армии и в стране в целом, резюмировал эксперт.

5 февраля президент Польши Анджей Дуда отказался от слов об исторической принадлежности Крымского полуострова РФ. Глава республики уточнил, что сделал соответствующее заявление в ходе «расслабленной беседы» с журналистами и в своих рассуждениях обратился к различным дискуссиям по этому поводу.

Ранее в Крыму рассказали, как Зеленский сможет попасть на полуостров.