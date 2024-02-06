Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за мечту о взятии Крыма

Генерал Кривонос: ВСУ не обещали Зеленскому исполнить мечту выпить кофе в Крыму

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Мечта украинского президента Владимира Зеленского «выпить кофе на набережной Ялты» — это его личная проблема, так как военнослужащие страны не обещали ему взять Крым под свой контроль. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, давший интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».

По словам эксперта, в определенные периоды боевых действий украинские солдаты так и не смогли воплотить в жизнь «прихоти» главы государства. В первую очередь речь идет о желаниях, которые Зеленский придумал себе сам.

«Военные ничего не обещали, что касается там суперуспешного наступления, взятия Крыма, как он об этом мечтал, попить кофе на набережной в Ялте», — подчеркнул отставной генерал.

Кроме того, он прокомментировал информацию о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как сказал Кривонос, в настоящее время замена военачальника на другого человека нецелесообразна. Такое развитие событий может привести к дестабилизации ситуации в рядах армии и в стране в целом, резюмировал эксперт.

5 февраля президент Польши Анджей Дуда отказался от слов об исторической принадлежности Крымского полуострова РФ. Глава республики уточнил, что сделал соответствующее заявление в ходе «расслабленной беседы» с журналистами и в своих рассуждениях обратился к различным дискуссиям по этому поводу.

Ранее в Крыму рассказали, как Зеленский сможет попасть на полуостров.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами