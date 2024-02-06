Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Байден оценил ситуацию на Украине после приостановки помощи от США

Байден: Украина оказалась в отчаянном положении из-за отсутствия помощи США

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Украина оказалась в крайне сложной ситуации, так как лишилась военной помощи со стороны американских властей. Об этом в ходе встречи с журналистами заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Мероприятие состоялось в Белом доме, при этом глава государства появился перед корреспондентами в своем «украинском галстуке» и с «украинским значком». Он пояснил, что использовал их из-за «отчаянного положения», в котором сейчас находится Киев.

«Часы тикают. Каждая неделя, каждый месяц, проходящий без новой помощи Украине, означает, что остается меньше снарядов, меньше средств противовоздушной обороны, меньше инструментов, с помощью которых Украина может защититься от российского натиска», — подчеркнул Байден.

6 февраля глава Европейского Совета Шарль Мишель призвал нижнюю палату американского конгресса разблокировать пакет помощи Украине на сумму $60 млрд. В ходе выступления в Европейском парламенте (ЕП) он отметил, что украинские власти нуждаются в поддержке со стороны США ради поддержания финансовой стабильности страны.

Ранее в США рассказали, на что придется пойти Украине в случае прекращения помощи со стороны американского руководства.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами