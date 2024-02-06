Байден оценил ситуацию на Украине после приостановки помощи от США

Украина оказалась в крайне сложной ситуации, так как лишилась военной помощи со стороны американских властей. Об этом в ходе встречи с журналистами заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Мероприятие состоялось в Белом доме, при этом глава государства появился перед корреспондентами в своем «украинском галстуке» и с «украинским значком». Он пояснил, что использовал их из-за «отчаянного положения», в котором сейчас находится Киев.

«Часы тикают. Каждая неделя, каждый месяц, проходящий без новой помощи Украине, означает, что остается меньше снарядов, меньше средств противовоздушной обороны, меньше инструментов, с помощью которых Украина может защититься от российского натиска», — подчеркнул Байден.

6 февраля глава Европейского Совета Шарль Мишель призвал нижнюю палату американского конгресса разблокировать пакет помощи Украине на сумму $60 млрд. В ходе выступления в Европейском парламенте (ЕП) он отметил, что украинские власти нуждаются в поддержке со стороны США ради поддержания финансовой стабильности страны.

Ранее в США рассказали, на что придется пойти Украине в случае прекращения помощи со стороны американского руководства.