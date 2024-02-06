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Байден назвал «чрезмерным» ответ ХАМАС на предложение о сделке с Израилем

Байден: ХАМАС дал «немного чрезмерный» ответ на предложение о сделке с Израилем

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Elizabeth Frantz/Reuters

Ответ палестинского движения ХАМАС на предложение о заключении новой сделки с израильскими властями кажется «немного чрезмерным». Такое заявление сделал президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Глава государства 6 февраля встретился с журналистами в Белом доме и ответил на их вопросы. В ходе мероприятия он сообщил о «некотором движении» в процессе заключения соглашения между ХАМАС и Израилем, которое предполагает введение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение заложников.

«Есть ответ, есть ответ от оппозиции, но, да, простите, от ХАМАС, но он, кажется, немного чрезмерным. <…> Сейчас переговоры продолжаются», — сказал американский лидер.

До этого премьер-министр и глава внешнеполитического ведомства Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что правительство страны получило от палестинского движения ответ на одобренное Израилем предложение о новой сделке. По его словам, реакция ХАМАС на инициативу о временном перемирии и помиловании палестинских заключенных в обмен на поэтапное освобождение пленных людей «в целом является положительной».

Ранее руководство ХАМАС потребовало освободить три тыс. палестинских заключенных в обмен на освобождение 36 израильских заложников.

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