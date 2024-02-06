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Катар получил от ХАМАС ответ на предложение о перемирии в секторе Газа

Премьер Катара Аль Тани: ХАМАС ответил на предложение о перемирии в Газе

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Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что страна получила ответ от палестинского движения ХАМАС на согласованное в Париже и одобренное Израилем предложение посредников о временном перемирии в секторе Газа и освобождении палестинских заключенных взамен на поэтапное освобождение израильских заложников. Слова чиновника приводит Al Jazeera

«Мы получили ответ от ХАМАС относительно рамочного соглашения о перемирии, он включает в себя замечания и в целом является положительным», — сказал Аль Тани.

Также он рассказал, что реакция ХАМАС внушает оптимизм, но не стал вдаваться в подробности.

До этого телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на источники, сообщало, что радикальное палестинское движение ХАМАС не согласилось с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое было обговорено на переговорах в Париже.

Ранее ХАМАС потребовал обменять 3000 заключенных в тюрьмах Израиля палестинцев на 36 пленных, удерживаемых в секторе Газа.

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