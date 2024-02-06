Белый дом объяснил, в каком случае не сможет помогать Украине

Белый дом не сможет оказывать военную помощь Киеву, если американский конгресс не примет законопроект о дополнительных ассигнованиях на эти цели в 2024 году. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Без дополнительного финансирования на поддержку Украины Соединенные Штаты будут не в состоянии продолжать предоставлять военную помощь, по крайней мере в одностороннем порядке», — заявил он.

6 февраля издание Financial Times писало, что Украина может остаться без помощи от Соединенных Штатов в этом году из-за усиления влияния бывшего президента США Дональда Трампа.

В этот же день глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в Европарламенте, призвал конгресс США разблокировать $60 миллиардов помощи Украине.

До этого член палаты представителей Кэт Каммак, республиканка от штата Флорида назвала законопроект сената по помощи Украине и охране американской границы «мусором».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к конгрессу США с призывом согласовать выделение помощи Украине.