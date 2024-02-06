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В Белом доме сочли, что Байден заявит Шольцу о продолжении помощи Украине

Кирби: Байден заявит Шольцу в Вашингтоне о настрое продолжать транши Украине

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Alex Brandon/AP

Президент США Джо Байден во время личной встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне сделает заявление о намерении продолжать помогать Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Он ясно даст понять канцлеру Шольцу, насколько он лично хочет продолжать поддерживать Украину», — подчеркнул Кирби.

Он не исключил, что обе палаты конгресса США могут поддержать законопроект о помощи Киеву. По словам Кирби, если законопроект дойдет до стола Байдена, то он «его подпишет».

Накануне Шольц высказался о завершении конфликта на Украине. По его словам, Россия почти два года ведет непримиримую войну против Украины, и конца этому не видно. Канцлер подчеркнул, что Европа должна продолжать оказывать поддержку Киеву. Он счел хорошим знаком то, что Европейский совет утвердил средства для бюджетной поддержки Украины на ближайшие несколько лет.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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