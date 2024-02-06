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Суд в США решил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о штурме Капитолия

CNN: Трамп не имеет иммунитета против преследования в деле о штурме Капитолия

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Andrew Harnik/AP

Апелляционный суд в американском округе Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета против юридического преследования в деле о штурме Капитолия. Об этом сообщает американский канал CNN.

«В рамках данного уголовного дела Трамп стал гражданином Трампом с теми же возможностями по его защите, какие есть у других подзащитных в уголовных делах. Но любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его от этих обвинений», — сказано в постановлении.

Трампа обвиняют во вмешательстве в избирательные процедуры. Помимо прочих эпизодов, речь идет о штурме Капитолия толпой сторонников действовавшего на тот момент президента.

6 января 2021 года сторонники Трампа, протестуя против итогов президентских выборов, на которых победил Байден, вошли в здание Капитолия. В итоге пострадали несколько человек, не обошлось без летальных случаев как со стороны митинговавших, так и со стороны полиции. На участников штурма завели дела, а суды выносили им приговоры вплоть до 10 лет лишения свободы.

Телеканал ABC сообщал, что Трамп не был заинтересован в том, чтобы остановить насилие во время штурма Капитолия.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что нормально относится к участию Трампа в президентских выборах.

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