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В Германии призвали Запад смириться с потерей украинских территорий ради мира с РФ

Focus: ради мира с РФ Западу придется смириться с потерей Украиной территорий

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Efrem Lukatsky/AP

Западу придется смириться с потерей Украиной территорий ради мира с Россией. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Focus Габор Штайнгарт.

«Военные цели Запада – защита Украины и предотвращение военной эскалации – несовместимы друг с другом. Цена последнего – мирное соглашение со значительными территориальными потерями для Украины. Маленькая Украина не выживет против ядерной державы, которая перевела экономику на военные рельсы», — считает Штайнгарт.

5 февраля аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может потерять Харьков, если не согласится пойти на переговоры с Российской Федерацией.

До этого немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке признал, что на Харьковском направлении для ВСУ складывается критическая ситуация, Вооруженные силы РФ прорвали «слишком малочисленный» фронт.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что по окончании конфликта Украина потеряет выход к Черному морю, что лишит ее большого количества ресурсов.

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