Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Финляндии спикером парламента переизбрали депутата от правой партии

Депутата Халла-ахо, одобрявшего закрытие границы с РФ, переизбрали спикером

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Спикером парламента Финляндии переизбрали депутата от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, который выступал за полное закрытие границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поскольку Халла-ахо набрал более половины голосов, он избирается спикером парламента в 2024 году», — объявили на пленарном заседании по итогам голосования.

За Халла-ахо отдали свои голоса 91 депутат. Впервые политик от правой партии занял этот пост в июне 2023 года.

Халла-ахо баллотировался на президентских выборах, которые проходят в Финляндии. Во время своей предвыборной президентской кампании он ратовал за полное закрытие границы с Россией, запрет двойного гражданства для россиян и лишение гражданства «задним числом». В январе 2023 года Халла-ахо заказал на украинском снаряде надпись «За свободу Финляндии».

До этого власти Финляндии осудили заявление депутата Халла-ахо.

Ранее Пушков отреагировал на надпись на украинском снаряде от финского депутата.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами