В Финляндии спикером парламента переизбрали депутата от правой партии

Спикером парламента Финляндии переизбрали депутата от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, который выступал за полное закрытие границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поскольку Халла-ахо набрал более половины голосов, он избирается спикером парламента в 2024 году», — объявили на пленарном заседании по итогам голосования.

За Халла-ахо отдали свои голоса 91 депутат. Впервые политик от правой партии занял этот пост в июне 2023 года.

Халла-ахо баллотировался на президентских выборах, которые проходят в Финляндии. Во время своей предвыборной президентской кампании он ратовал за полное закрытие границы с Россией, запрет двойного гражданства для россиян и лишение гражданства «задним числом». В январе 2023 года Халла-ахо заказал на украинском снаряде надпись «За свободу Финляндии».

До этого власти Финляндии осудили заявление депутата Халла-ахо.

Ранее Пушков отреагировал на надпись на украинском снаряде от финского депутата.