Украина может не получить денег от США из-за роста влияния Трампа

Украина может остаться без помощи от Соединенных Штатов в этом году из-за усиления влияния бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times.

Издание пишет, что сенат на этой неделе может согласовать пакет помощи, однако республиканцы в палате представителей по прежнему выступают против.

«В результате остается все меньше шансов на то, что соответствующий законопроект пройдет через конгресс в ближайшие месяцы или даже в этом году», — говорится в тексте.

По данным FT, Трамп все сильнее оказывает влияние на внешнюю политику США и не дает конгрессу одобрить помощь Украине. Отмечается, что это может обернуться для Киева катастрофическими последствиями.

Ранее конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Пат Райан раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа и представителей Республиканской партии, заявив, что их нежелание спонсировать Украину «радует» Москву. До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Трамп в случае очередного избрания способен остановить конфликт на Украине.

Ранее Трамп рассказал, когда может начаться третья мировая.