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Посол Израиля прибыла в МИД РФ

Посол Израиля Гальперин прибыла в МИД РФ после вызова из-за высказываний

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Посол Израиля Симона Гальперин прибыла в МИД России. В ведомство дипломата вызвали из-за недопустимых высказываний, передает РИА Новости.

«Машина посла только что подъехала к зданию российского внешнеполитического ведомства», — уточнили в сообщении.

До этого в министерстве отметили, что посол Израиля допустила высказывания, искажающие российские внешнеполитические подходы и исторические реалии. В ведомстве сочли эти заявления «крайне неудачным» началом дипмиссии.

Накануне в интервью газете «Коммерсантъ» Симона Гальперин выразила недовольство политикой России на Ближнем Востоке. По словам дипломата, российское руководство, в том числе на президентском уровне, не раз констатировало, что безопасность страны относится к стратегическим интересам РФ. Она подчеркнула, что после нападения ХАМАС 7 октября в Израиле пришли к выводу, что этот принцип для Москвы якобы уже не является актуальным.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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