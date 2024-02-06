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Швеция планирует объявить о прекращении следствия по ЧП на «Северных потоках»

Die Zeit: Швеция объявит о прекращении следствия по ЧП на «Северных потоках»

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РИА Новости

Прокуратура Швеции объявит о прекращении следствия по делу о диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщает Die Zeit.

«Шведская прокуратура, очевидно, хочет прекратить расследование атак на трубопровод «Северный поток». Согласно исследованию Süddeutscher Zeitung , NDR, WDR и ZEIT, ответственный прокурор Матс Люнгквист планирует объявить об окончании разбирательства по делу в ближайшие дни», — говорится в материале.

6 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с Россией не делились данными следствия по взрывам на «Северных потоках».

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты намертво блокируют любые попытки провести честное расследование взрывов на «Северных потоках».

До этого посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания стремится скорее «положить под сукно» расследование взрывов на газопроводах «Северный поток».

Ранее Минюст и генеральная прокуратура Германии отказались отвечать на вопрос о роли Польши в ЧП на «Северных потоках».

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