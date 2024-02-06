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Надеждин попросил перенести рассмотрение его регистрации на выборы

Борис Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Политик Борис Надеждин направил письмо главе Центральной избирательной комиссии России Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборы президента Российской Федерации до 10 февраля. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Ранее в штабе Надеждина сообщили, что в подписях в поддержку выдвижения политика нашли 15,348% брака. Сам Надеждин заявил, что если ЦИК не захочет регистрировать его на выборы, то он обжалует это решение в Верховном суде России.

Надеждин написал в Telegram, что перенос рассмотрения регистрации его кандидатуры позволит проанализировать претензии к подписям и лучше подготовить возражения.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Ранее политолог объяснил причины проблем в продвижении президентской кампании Надеждина.

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