В Кремле рассказали, будут ли обсуждаться с Турцией проблемы в расчетах из-за санкций

Все нюансы торговых отношений России и Турции обсудят во время предстоящего визита президента РФ Владимира Путин в Турцию. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться», — сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, будут ли Анкара и Москва обсуждать проблемы расчетов, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожную карту создания газового хаба.

«Турция — важный торгово-экономический партнер, конечно, все нюансы этих отношений будут на повестке дня», — заключил Песков.

До этого источник в администрации турецкого президента сообщил РИА Новости, что дорожная карта проекта газового хаба в Турции, который предлагала Россия, будет обсуждаться в ходе планируемого визита российского президента Владимира Путина в республику.

Ранее сообщалось, что Турция хочет обсудить газовый вопрос, проект АЭС и Сирию во время визита Путина.