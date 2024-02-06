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Зурабишвили недовольна тесными связами правящей партии Грузии с Россией

Зурабишвили обвинила правящую партию Грузии в связях с РФ и антизападной позиции

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Shakh Aivazov/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» в «антизападной пропаганде» и установлении тесных связей с Россией. Об этом она заявила, выступая в парламенте страны, сообщает РИА Новости.

По ее словам, в государственных масштабах ведется «антизападная и псевдонациональная пропаганда, поощрение и финансирование пророссийских групп». Она также отметила, что участились кибератаки на государственную инфраструктуру.

«К категории гибридной войны относится массовая российская иммиграция, которая оказала прямое влияние на экономику и в целом увеличила зависимость страны от российских денег и рынков, а также долю российского капитала в стране», — заявила Зурабишвили.

Президент Грузии выразила мнение, что стратегия правящей партии основана на ряде провокаций, к которым относится восстановление авиасообщения с Россией и заход российского круизного лайнера в Батуми.

Такое развитие событий, по ее словам, направлено на разжигание противостояния в стране и создает угрозу дестабилизации общества.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что у ее предков и у нее самой всегда было ощущение, что у Тбилиси всегда был враг в лице России.

Ранее президента Грузии обвинили в ксенофобии после ее слов о русскоговорящих.

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