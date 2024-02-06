В Совфеде поддержали закон о конфискации имущества за фейки

Комитет Совета федерации поддержал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ были внесены в Госдуму депутатами разных фракций во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным.

Закон подразумевает расширение списка преступлений, за которые предполагается конфискация имущества, полученного в результате совершения этих преступлений.

До этого Госдума единогласно приняла закон о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

По словам Володина, авторами инициативы являются 395 депутатов.

Также суд в Москве заочно арестовал писателя и япониста Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) на два месяца за фейки о российской армии.

Ранее «Газета.Ru» объяснила, может ли суд отобрать квартиру за фейки об армии.