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Президент Казахстана предложил кандидатуру Бектенова на пост нового премьера

Токаев предложил кандидатуру Бектенова на пост нового премьера Казахстана

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Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил мажилису (нижней палате парламента) в качестве кандидатуры на пост нового председателя правительства главу своей администрации Олжаса Бектенова. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующе предложение казахстанский лидер озвучил на пленарном заседании палаты.

Кандидатуру Бектенова на пост премьера 6 февраля предложила правящая в республике партия «Аманат».

Депутаты мажилиса приступили к обсуждению новой кандидатуры, после чего начнется процедура голосования.

5 февраля Токаев объявил о роспуске правительства Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики указом главы государства был назначен Роман Скляр, который до этого дня занимал пост первого заместителя главы правительства. Кроме того, Скляр стал вторым этнически русским политиком на этой должности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил отставку правительства Казахстана.

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