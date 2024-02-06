Политолог: крупнейшие учения НАТО — не показатель готовности Запада к войне

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал стартовавшие учения НАТО Steadfast Defender-2024, в которых задействованы более 30 стран. По словам эксперта, несмотря на то, что Североатлантический альянс открыто заявляет о том, что цель маневров — противостоять России, к большой войне Запад не готов.

Он отметил, что блоку попросту нечем воевать, поскольку все, что было на ходу, успели передать Киеву.

«НАТО активно готовятся к войне и, более того, заявляют, что они будут вести эту войну. Но при этом изо всех сил стараются до этого не довести. Это, собственно, и есть состояние холодной войны», — сказал Перла.

31 января агентство РИА Новости сообщало, что у границ России стартовала активная фаза крупнейших учений НАТО со времен Холодной войны Steadfast Defender 2024. В них участвуют 90 тысяч военнослужащих из всех 32 стран альянса. Маневры будут проходить в странах Балтии, Польше и Германии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что Россия однозначно воспринимает учения НАТО Steadfast Defender 2024 как угрозу.

Ранее экс-генсек НАТО оценил вероятность угрозы нападения России на альянс.