Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал поддержку Украины «инвестицией в безопасность Евросоюза». Такую точку зрения он высказал депутатам Европарламента, сообщает РИА Новости.

«Я хочу ответить тем, кто время от времени пытается посеять сомнения и подозрения: каждый евро для поддержки Украины — это инвестиция в нашу безопасность и в наше процветание, в стабильность Евросоюза», — подчеркнул глава Евросовета.

По его словам, решение о выделении €50 млрд Киеву со стороны ЕС говорит о том, что европейские лидеры не дали России себя запугать.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Украину «выгодной сделкой» для США, поскольку большая часть денежных средств, которые Вашингтон инвестирует Киеву, остается в Соединенных Штатах для покупки техники, которая затем отправляется на Украину.

Он отметил, что оборонные контракты США от союзников стали важным фактором с точки зрения экономики и безопасности. «Это в интересах безопасности (США. – прим. ред.), это в экономических интересах — это хорошо для Соединенных Штатов», — подытожил Столтенберг.

Ранее сенатор Шумер предрек исчезновение Украины без поддержки конгресса США.