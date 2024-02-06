Президент Аргентины заявил о поддержке Израиля в борьбе с ХАМАС

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что поддержит Израиль в борьбе с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает газета Clarín.

Соответствующее заявление аргентинский лидер сделал в самолете по пути в Израиль. Тогда же он сказал, что встреча с руководством Израиля будет направлена на «углубление торговых связей» и дальнейшее развитие отношений между Буэнос-Айресом и Тель-Авивом.

Хавьер Милей 5 февраля отправился в Израиль, где встретится с президентом страны Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Аргентинский политик посетил Стену Плача. Позднее он встретится с местными предпринимателями.

В поездке Милея сопровождают его сестра Карина Милей, занимающая должность генерального секретаря канцелярии президента, и министр иностранных дел Диана Мондино.

Милей занял пост президента Аргентины 10 декабря 2023 года.

Ранее стало известно о возможных переговорах Милея и президента РФ Владимира Путина.