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В Германии назвали причину конфликта Зеленского и Залужного

Полковник Рихтер: конфликт Зеленского и Залужного связан с вопросом о территориях

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Gleb Garanich/Reuters

Научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер предположил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным произошел из-за утраченных территорий и возможностей вооруженных сил. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу NTV.

По его словам, Зеленский в своей риторике сосредоточен на возвращении утраченных земель и выходу к границам 1991 года, в то время как Залужный считает подобный план «полной иллюзией».

Эксперт подчеркнул, что главком ВСУ трезво оценивает возможности армии Украины, поэтому отдал приказ перейти к обороне. Рихтер считает, что именно поэтому Зеленский задумал произвести перестановки в военном руководстве.

До этого немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что неразбериха с увольнением главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного говорит о беспорядке внутри правительства страны.

«Все, что происходит в последнее время, можно описать одним словом: хаос», — считает он.

По мнению Ронцхаймера, украинский президент Владимир Зеленский мог испугаться общественного давления и падения собственной популярности и поэтому пока не стал отправлять Залужного в отставку.

Ранее на Украине раскрыли подробности возможного увольнения Залужного.

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