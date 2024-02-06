В Европе испугались российских кибератак в случае конфискации активов

В странах Европейского союза (ЕС) растет обеспокоенность по поводу возможного ответа России на конфискацию ее замороженных активов. В Европе опасаются российских кибератак против стран Запада, пишет Politico.

Как следует из текста, на фоне обсуждений странами Евросоюза способов конфискации российских активов среди них растет обеспокоенность «возможным возмездием Москвы». Речь идет о «потенциальных кибератаках, направленных против западных стран, против полномасштабных конфискаций» активов России.

Европейские чиновники, участвовавшие в обсуждении конфискации предупредили, что это может вызвать обратную реакцию против европейских активов в России. Кроме того, конфискация может запятнать репутацию еврозоны, считают собеседники издания.

«Мы входим в неизведанные воды. Любой был бы озабочен потенциальными последствиями конфискации активов», – сказал дипломат ЕС на условиях анонимности.

Ранее вице-президент бундестага Катрин Геринг-Экардт потребовала передать Украине не только процентные доходы от российских активов, но и все замороженные в Евросоюзе средства Центробанка РФ.

До этого саммит ЕС утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов российского Центробанка.

Ранее экс-советник главы Пентагона высказался о последствиях изъятия российских активов для США.