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В ФРГ раскрыли, чем обернется затягивание принятия закона о мобилизации на Украине

Репке: затягивание принятия закона о мобилизации несет угрозу взятия Киева

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Thomas Peter/Reuters

Немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Репке заявил, что медлительность в принятии закона о мобилизации на Украине несет угрозу для ВСУ, поскольку российская армия «приближается все ближе к Киеву». Такую точку зрения он высказал на своей странице в соцсети Х (ранее Twiter).

«И хотя я не в том положении, чтобы призывать больше украинцев идти в бой (и на убой), я могу только сказать, что с военной точки зрения каждую неделю, проходящую без предложенной генеральным штабом мобилизации, российские силы приближаются все ближе к Киеву», — написал Репке.

Он напомнил, что прошло уже шесть недель с момента предложения призывать больше людей в вооруженные силы, однако власть в Киеве до сих пор не приняла решения это сделать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Проекты представлены без пояснительной записки.

До этого власти Украины доработали спорный законопроект о мобилизации, сгладив противоречивые нормы. В частности, уклонистам все еще может грозить блокировка счетов и запрет на выезд за рубеж, но теперь только по решению суда. При этом положения о сокращении оснований для отсрочки и снижении призывного возраста остались. Что изменилось в проекте и примет ли инициативу украинское общество — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутатов Рады предложили отправлять в командировку на фронт.

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