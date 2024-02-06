Путин и Эрдоган обсудят дорожную карту по газовому хабу

Дорожная карта проекта газового хаба в Турции, который предлагала Россия, будет обсуждаться в ходе планируемого визита российского президента Владимира Путина в республику. Об этом сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого президента.

Прежде стало известно, что турецкая делегация прибыла с визитом Россию для обсуждения подробностей по газовому хабу. Стороны рассчитывали подготовить календарь действий, ускорить работы.

Собеседник агентства заявил, что этот проект является одним из главных пунктов энергетической повестки будущих переговоров между президентами России и Турции. В ходе встречи лидеры дадут свои поручения.

Дата поездки Путина в Турцию пока не объявлена.

После того, как в сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел теракт, президент РФ Путин предложил переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны.

Ранее сообщалось, что Турция хочет обсудить газовый вопрос, проект АЭС и Сирию во время визита Путина.